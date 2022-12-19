Глава Белгородской области раскритиковал систему оповещения об обстрелах Глава Белгородской области назвал неэффективной местную систему оповещения об обстрелах

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал неэффективной работу системы оповещения населения об обстрелах ВСУ и потребовал пересмотреть ее, пишет ТАСС. По его словам, местные жители получают СМС-сообщения с призывом спуститься в укрытия через полтора часа после обстрела.

СМС-сообщения пришли людям через полтора часа после окончания обстрела. Информация МЧС пришла операторам сотовой связи через 30–40 минут после окончания [обстрела]. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей, — сказал Гладков.

Ранее губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле региона 18 декабря. По его данным, ранены были 12 человек, жертвой очередной атаки стал один местный житель. Также Гладков рассказал о последствиях обстрела Красноярского района: в результате действий ВСУ два человека получили ранения, оказались повреждены восемь жилых и нежилых помещений, а также две машины.

До этого губернатор рассказал о двух пострадавших в результате обстрела в Красной Яруге со стороны Украины. Это мужчина, получивший контузию, и девушка с осколочными ранениями.

Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждены стекла в окнах трех четырехэтажных многоквартирных домах. В загоревшихся после обстрела хозпостройках потушен пожар.