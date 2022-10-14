Глава Белгородской области поручил проверить подвалы на случай обстрела Белгородский губернатор Гладков поручил проверить подвалы для размещения жителей в случае обстрелов

Фото: gladkov_vv/vk.com

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе заседания оперативного штаба региона поручил проверить готовность подвалов для возможного размещения жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины, сообщила пресс-служба правительства региона. Он пообещал лично проинспектировать помещения, а также уточнить, довели ли необходимую информацию до жителей домов.

Буду проверять лично, есть ли информация у жителей: где находятся ключи от подвалов, буду смотреть на состояние самих подвалов. Вопрос, который стоит перед нами — безопасность и жизнь людей, — сказал Гладков.

Кроме того, заместителям губернатора было поручено организовать распространение информационных материалов. Подготовленные ролики и справочные материалы содержат инструкции о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также правила оказания первой медицинской помощи. Предполагается, что информационные материалы распространят на предприятиях, в образовательных и медицинских организациях, а также в социальных учреждениях.

Мэр Белгорода Антон Иванов в свою очередь сообщил, что выборочная проверка выявила недочеты при подготовке подвалов в многоквартирных домах. По его словам, исправить их планируется в течение недели. При инспектировании подвалов проверяющие будут учитывать освещение, порядок, температуру и уровень влажности, отметил мэр. Он также подчеркнул, что при отсутствии таких помещений для жителей должны быть предусмотрены и официально закреплены альтернативные укрытия.

14 октября над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий хлопок, потом в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО — информацию подтвердили в региональном штабе.