Глава Белгородской области опроверг отъезд своей семьи из России

Вячеслав Гладков / Фото vk.com/belgorod_region

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию о том, что его семья покинула регион или выехала из России. Видеообращение он опубликовал у себя в Telegram-канале. По словам губернатора, вся его семья собирается на Яковлевский марафон, в видео он также показал своих родственников, готовящихся к поездке на соревнования.

Ночью пришло сообщение, что у меня семья выехала за пределы не только региона, но и страны. Хотелось всех, наверное, наших оппонентов и недругов разочаровать. Вся семья со мной. Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе, даже больше, приехала дочь с мужем и внучкой, — сказал он.

Губернатор пожелал всем хорошо отдохнуть перед короткой рабочей неделей.

1 мая произошло возгорание на одном из объектов Министерства обороны России под Белгородом. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель — он получил лёгкое ранение, и его жизни ничего не угрожает.

При этом семь домов получили повреждения различной степени. Гладков заверил, что средства на их восстановление есть в полном объёме, поэтому к ремонту можно будет приступить в ближайшее время. Пожар удалось локализовать только к вечеру.

Кроме того, в ночь на 2 и 3 мая жители Белгорода слышали звуки взрывов.