Глава Башкирии поручил разработать нормы празднования Нового года

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперативному штабу подготовить нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.
В ходе оперативного совещания правительства республики он сообщил, что решения по проведению праздников нужно предоставить в течение недели.
Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на Новый год. Элементарный вопрос — будем проводить детские ёлки или нет? — сказал Хабиров.
Согласно данным башкирского Мнздрава, в регионе зафиксировано 12 444 случая заражения коронавирусом,
Как писал NEWS.ru, коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить.
Кроме того, почта Деда Мороза впервые начнёт работу в Москве в электронном виде, но в то же время возможность написать зимнему волшебнику бумажное письмо сохранится.