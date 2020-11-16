Глава Башкирии поручил разработать нормы празднования Нового года

https://static.news.ru/photo/658ed8b6-27e0-11eb-9cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперативному штабу подготовить нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.

В ходе оперативного совещания правительства республики он сообщил, что решения по проведению праздников нужно предоставить в течение недели.

Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на Новый год. Элементарный вопрос — будем проводить детские ёлки или нет? — сказал Хабиров.

Согласно данным башкирского Мнздрава, в регионе зафиксировано 12 444 случая заражения коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, коронавирус стал причиной того, что традиционное новогоднее путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в этом году могут сократить.

Кроме того, почта Деда Мороза впервые начнёт работу в Москве в электронном виде, но в то же время возможность написать зимнему волшебнику бумажное письмо сохранится.