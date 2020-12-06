Глава Амурской области сдал положительный тест на коронавирус

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сдал тест на коронавирусную инфекцию нового типа и получил положительный результат. О своём заражении политик сообщил на личной официальной странице в социальной сети.

Орлов стал уже 24-м губернатором с диагностированным COVID-19. В течение ноября коронавирус был выявлен у глав Владимирской и Пензенской областей, республики Алтай, Камчатского края и у врио руководителя Дагестана.

Должен вам сообщить, что у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на самоизоляции, буду работать дистанционно. Берегите себя и будьте здоровы, — написал Орлов в Instagram.

На сегодняшний день с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 2 460 770 человек, 1 937 738 россиян вылечились, 43 141 пациент скончался.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решил стать добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона», который в ближайшее время стартует в регионе.

По его словам, Калининградская область станет одним из пяти регионов, где пройдут испытания препарата.