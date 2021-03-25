Глава администрации Пензенского района задержан за взятку

https://static.news.ru/photo/07a6e50c-8d72-11eb-b4f7-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Пензенской области/vk.com

Руководитель администрации Пензенского района Сергей Козин взят под стражу. Он подозревается в получении взятки.

Следственное управление СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя). Дело возбуждено при взаимодействии регионального СК и УФСБ РФ по Пензенской области.

По данным следствия, 24 марта 2021 года глава администрации Пензенского района <...> получил взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района, — пишет издание.

Посредником выступил руководитель администрации совета села Алферьевка. Инициатором же взятки был гендиректор одного из обществ с ограниченной ответственностью. В итоге посредник и Козин были взяты с поличным непосредственно после передачи денег. Следователь изъял денежные средства в ходе осмотра места происшествия. Продолжается расследование, следствие работает над закреплением доказательной базы и над установлением всех обстоятельств преступления, передаёт «Пенза-Онлайн».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин снял с поста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «в связи с утратой доверия». Губернатор и ещё несколько человек, в том числе местные предприниматели, были задержаны 21 марта. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.