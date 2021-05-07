Глав районов Омской области отправят «валить лес» за ложь о пожарах

https://static.news.ru/photo/b9d539ea-af2d-11eb-a184-96000091f725_660.jpg Фото: 55.mchs.gov.ru

Глав районов Омской области отправят заготавливать лес за ложные отчёты о пожарах, заявил губернатор Александр Бурков.

После крупного пожара в омской деревне Каракуль, где дотла сгорела половина домов, губернатор Омской области облетел территорию на вертолёте и жёстко раскритиковал глав районов, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ситуацию с пожарами в регионе обсудили в пятницу на комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На совете глав, когда заслушивали руководителей районов, все бойко отчитывались, что противопожарная ситуация под контролем, а все мероприятия, которые я утвердил еще 2 февраля, исполняются. Но сегодня облетели север области и увидели, что этим отчетам грош цена <...>, не произведена опашка, нет минерализованных полос. <...> Такое отношение руководителей тех или иных районов приводит к критическим ситуациям. <...> Все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше так будут отчитываться, то у кого-то «полетят головы», кто-то дальше поедет «заготавливать лес» на ещё более дальний север, чем наш, — цитирует Александра Буркова пресс-служба правительства Омской области.

По словам Буркова, он увидел, что горят территории Омского района, а также северные районы региона, удалённые от областного центра.

Отмечается, что губернатор объявил выговор министру региональной безопасности Омской области Андрею Кондину, а также всем подчинённым главам региона дал 10-дневный срок, «чтобы привести всё в порядок».

Ранее сообщалось, что с 2021 года вступили в силу новые требования пожарной безопасности, они предполагают ряд требований по оборудованию специально отведённых для этого мест. Для использования открытого огня нужен котлован глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не более 1 метра. В качестве альтернативы может выступать площадка с прочно установленной на ней негорючей металлической ёмкостью: бочкой, баком, мангалом. Расстояние до ближайшего строения должно составлять не менее 5 метров, а радиус зоны очистки от горючих материалов вокруг мангала — не менее 2 метров.

При этом в отдельных регионах не исключено введение особого противопожарного режима. Тогда жарить шашлыки на природе запрещено, устанавливается полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. Кроме того, во время действия особого режима власти региона имеют право на дополнительные ограничительные меры, в том числе на посещение лесов.