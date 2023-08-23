Гладков заявил об обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины атаковали село Лавы Валуйского городского округа Белгородской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник сбросил две гранаты на территорию местного санатория с помощью беспилотника. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА, — заявил Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что в результате обстрела никто не пострадал, однако в санатории были выбиты четыре окна. Также был посечен фасад здания. В настоящее время на его территории работают сотрудники оперативных служб.

22 августа украинские войска обстреляли пять районов Белгородской области. Как утверждает Гладков, атакам подверглись Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа. Удары наносились с помощью БПЛА и артиллерии. Никто не пострадал, подчеркнул губернатор.

Глава Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что группа украинских диверсантов попыталась проникнуть в регион со стороны Климовского района. По его словам, эта попытка была пресечена усилиями сотрудников ФСБ России и военнослужащих Вооруженных сил РФ. В результате инцидента никто не пострадал, в регионе проводятся мероприятия по обеспечению безопасности населения.