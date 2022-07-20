Человек погиб при обстреле двух сел в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела Журавлевки и Нехотеевки со стороны ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

В среду, 20 июля, со стороны Украины обстреляли села Журавлевку и Нехотеевку со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки погиб житель Нехотеевки 1958 года рождения. Кроме того в селе повреждены четыре жилых дома и сельский клуб. Он отметил, что в конце мая из этих населенных пунктов расселили всех граждан, сейчас выясняются причины нахождения в опасной зоне погибшего.

Сегодня был произведен обстрел со стороны Украины наших сел Журавлёвка и Нехотеевка. По предварительным данным был зафиксирован прилет 5 снарядов. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р., — написал Гладков

Он добавил, что в Журавлевке видимых повреждений нет. Обследование продолжается.

В начале июля Гладков сообщил о ночном обстреле ВСУ Белгорода. В результате ударов погибли пять человек, в числе которых были граждане РФ и Украины. Четверо, включая ребенка, получили ранения. Десятки домов были частично или полностью разрушены. Кроме того были атакованы российские пограничники. Атаке подверглись две машины УАЗ с водителями и пассажирами.