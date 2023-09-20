Гладков заявил о гибели жителя Максимовки в результате обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб в результате обстрела населенного пункта Максимовка в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибший мужчина во время обстрела проезжал на машине по трассе. От полученных ранений он скончался на месте, врачи не успели оказать ему помощь. Еще один мужчина числится пострадавшим, он также ехал по трассе. В настоящее время он находится в городской больнице №2 в Белгороде. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков.

Уточняется, что пострадавший мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате обстрела также были повреждены два автомобиля, два жилых дома и остановочный комплекс.

Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате обстрела Максимовки также пострадала женщина. Она получила контузию, когда выходила из своего дома. От госпитализации пострадавшая отказалась. Отмечается, что ее дом получил повреждения, в частности осколки снарядов попали по фасаду, крыше и забору.