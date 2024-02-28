Гладков выразил соболезнования в связи со смертью Рыжкова Гладков: смерть Рыжкова стала невосполнимой утратой для Белгородской области

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Николай Рыжков

Смерть бывшего премьера СССР, экс-сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова стала невосполнимой утратой, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона также выразил соболезнования его родным и близким.

Только что стало известно о смерти Николая Ивановича Рыжкова. Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Без малого 30 лет Николай Иванович представлял интересы наших жителей сначала в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации, а затем в Совете Федерации, — написал он.

О смерти Рыжкова сообщила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что новость стала для нее «большим личным потрясением». Рыжкову было 94 года.

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