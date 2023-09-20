Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях, одном автомобиле и минитракторе, — говорится в сообщении.

Также отмечается о нарушении электроснабжения одного из домовладений. Проводится подомовой обход территории.

Поздно вечером 19 сентября в небе над Белгородской областью российские силы сбили дрон ВСУ. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Как отмечается, БПЛА был нейтрализован дежурными расчетами противовоздушной обороны.

Губернатор Гладков пояснил, что беспилотник был сбит на подлете к Шебекинскому городскому округу. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими силами из танка пункта автомобильного пропуска в Брянской области. Предположительно Т-80, выпустил снаряд калибра 125 мм по пункту и затем скрылся в лесопосадке.