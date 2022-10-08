Гладков: ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области, есть раненые

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, ранена местная жительница, девушка 16 лет. На месте работает бригада медиков.

Гладков добавил, что позднее предоставит расширенную информацию об обстреле.

ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В конце сентября Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка под Белгородом. В результате обстрела были повреждены пять частных домов, два автомобиля и кровля здания школы. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Он опубликовал фотоснимки разрушений.

7 октября власти Белгородской области на две недели продлили «желтый» уровень террористической опасности, он будет действовать на территории региона до 22 октября. Также продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.