ВСУ обстреляли хутор Панков в Белгородской области Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли хутор Панков вблизи Шебекино

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Панков в в Шебекинском городском округе. В своем Telegram-канале глава региона указал, что никто из жителей не пострадал, однако двум частным домовладениям нанесен ущерб — у них выбиты окна.

Под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна, — написал он.

Гладков добавил, что на месте обстрела работают оперативные службы, а администрация осуществляет подомовой обход.

Ранее сегодня он рассказал, что в Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ нарушено электроснабжение, 14 тысяч жителей остаются без света.

Накануне губернатор cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.

Ранее Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленными обстрелами с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.