Гладков: ВС России работают «на ту сторону» из Белгорода

Фото: МО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале предупредил жителей региона, что в городе сейчас «громко». По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы России наносят удары по противнику из региона.

В Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что произошедший 30 декабря обстрел Белгорода стал самым тяжелым за последние два года. Он сообщил, что состоялось заседание оперативного штаба, где было доложено о последствиях атаки ВСУ. По словам Гладкова, в результате произошедшего погибли 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.

На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается, — добавил глава региона.

По словам Гладкова, правительство региона переведено на круглосуточный режим работы. Также в связи с произошедшим было принято решение отменить все массовые мероприятия, уточнил губернатор.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве указали, что российские средства ПВО перехватили ракеты и большую часть снарядов.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по факту произошедшего. Оно состоится 31 декабря в 00:00 по московскому времени. Члены ООН не смогли собраться раньше по техническим причинам.