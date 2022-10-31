Гладков: в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное

Фото: t.me/vvgladkov

Село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил областной глава Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки пострадавших выявлено не было. Осколки снарядов повредили окна и фасады двух частных домов. На месте работают оперативники.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Красное. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории, — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела ВСУ в селе Никольское была повреждена линия электропередачи. По его словам, энергоснабжение восстановили в течение двух часов. На месте ЧП работали аварийные службы. О жертвах сказано не было.

29 октября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Старый. По его словам, в результате атаки были повреждены три домовладения. Погибших и пострадавших не было.