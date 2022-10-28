Гладков: в Шебекино в результате аварии скончались семь человек

В Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская «Газель» столкнулась с бензовозом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате трагедии скончались семь человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, — написал Гладков.

Белгородский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил своему заместителю Владимиру Базарову разобраться в причинах аварии.

Ранее житель Шебекино сообщил в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» о пришедшем на его телефон предупреждении об обстрелах. По его данным, сообщения рассылаются от имени Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В сообщении говорилось следующее: «Внимание! Ведется обстрел г. Шебекино. Возьмите вещи первой необходимости, спуститесь в подвал (укрытие). Не выходите на улицу».