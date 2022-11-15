Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле Шебекино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, три человека получили ранения. На месте работают медики. Оперативные службы занимаются подомовым обходом территории города.

По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть 2 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, — написал Гладков.

Telegram-канал Readovka сообщил со ссылкой на источник, что в результате обстрелов погибли четыре человека.

Ранее утром Гладков сообщил о новом обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, в поселке уже восстановлена подача электроэнергии.

До этого губернатор заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.

Также Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Он отметил, что один из снарядов попал в газовый распределитель на окраине одного из сел.

В результате еще одного обстрела ВСУ была повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.