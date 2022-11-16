Гладков: в небе над Белгородом работает система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

В небе над Белгородом и Белгородским районом работает система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, информация о последствиях на земле уточняется.

Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в небе над центром Белгорода раздались четыре громких взрыва. По данным агентства, возможно, сработала ПВО. Как передает корреспондент агентства, хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла.

Очевидцы опубликовали в Сети фото обломка, который, как утверждается, упал в белгородском поселке Дубовое.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате чего есть один погибший и одна пострадавшая. По его словам, женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, ее госпитализировали.

До этого Гладков заявил, что в результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека. По его словам, три человека получили ранения.

Позднее число погибших в результате обстрела Шебекино выросло до трех человек. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что в больнице умерла женщина, получившая осколочные ранения.