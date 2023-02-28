Гладков: в Белгороде нашли обломки трех беспилотников

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что в Белгороде были обнаружены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Глава региона добавил, что в результате падения аппаратов пострадавших нет, но уточнил, что в городе есть разрушения: «где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили». По его словам, в настоящее время спецслужбы занимаются ситуацией.

В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией, — написал Гладков.

Он поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия, так как сам находится в больнице. По информации Telegram-канала Mash, система ПВО в Белгороде сбила украинский беспилотник с британской пластиковой взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В публикации отмечается, что их целью была электрическая подстанция.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские войска атаковали с помощью беспилотников город Днепрорудное в Запорожской области. По его словам, пострадавших в результате налета нет. Он уточнил, что удар был нанесен по многоквартирному жилому дому на улице Ленина. В здании повреждена шахта лифта. Местная администрация, сотрудники МЧС и коммунальных служб оценивают степень повреждения для проведения ремонта.