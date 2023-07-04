Гладков уволил своего заместителя за некачественное восстановление Шебекино Гладков снял с должности замгубернатора Белгородской области Полежаева за некачественное восстановление Шебекино

Фото: vk.com/kpolezhaev72

Константин Полежаев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что освободил от занимаемой должности своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало систематическое невыполнение обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Алексеевича Полежаева, — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что более 50% крупных и средних предприятий в Шебекинском городском округе вернулись к работе после многочисленных обстрелов со стороны ВСУ. Он также рассказал, что местные коммунальные службы восстановили 65 многоквартирных домов и 62 частных домовладения после обстрелов. Гладков подчеркнул, что приоритетной задачей является восстановление теплового контура разрушенного жилья к 1 августа.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ резко сократили интенсивность обстрелов региона. По его словам, 26 июня украинские силы нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области, днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.