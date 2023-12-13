Гладков уволил главу района и одного своего заместителя Губернатор Гладков уволил главу района Алексеева и своего заместителя Щедрину

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Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил главу Вейделевского района Александра Алексеева, следует из сообщения в Telegram-канале руководителя региона. Отмечается, что чиновник мог нарушить законодательство. Также Гладков сообщил об увольнении своего заместителя Юлии Щедриной. Причины этого решения не называются.

Сегодня расстаемся с главой Вейделевского района. Александр Евгеньевич Алексеев оставляет свою должность. Причина: есть все признаки нарушения законодательства. Оценку его действий дадут правоохранительные органы, — сообщил губернатор.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, Юлия Щедрина прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию на субботних ярмарках в Белгороде, где случился ажиотаж с куриными яйцами. В связи с тем что покупатели стали набирать их сотнями из-за невысокой цены, было принято решение отпускать не более 20 штук в одни руки. Тем не менее, по ее словам, это не помогло — белгородцы стали приходить за ними семьями.

Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо еще осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром), — пояснила чиновница в последнем на сегодняшний день посте в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года Гладков уже увольнял главу Вейделевского района. Тогда этот пост занимал Анатолий Тарасенко. По словам губернатора, деятельностью чиновника также заинтересовались силовые структуры.