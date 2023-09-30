Гладков уличил чиновников во лжи о помощи семьям мобилизованных

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Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уличил чиновников региона во лжи об оказании помощи семьям мобилизованных граждан, сообщает Telegram-канал «Белгородский канал». Они отчитались о предоставлении такой помощи, но фактически люди ее не получили.

Уважаемые главы, если вы думаете, что информация, которую вы предоставляете, не контролируется, то вы ошибаетесь. На следующей неделе буду называть фамилии и должности тех, кто обманывает себя, руководство, а главное, людей. Допускать и мириться с этим мы не будем, — цитирует канал губернатора.

Речь, в частности, идет о руководителях Алексеевского округа и Белгородского района. Гладков поручил проверить исполнение ими его распоряжения о поквартирном обходе семей военнослужащих. Помощники губернатора установили, что последние полгода представители властей жителей не посещали, хотя чиновники отчитались о проделанной работе.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым напомнил о социальных гарантиях для участников спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что они не должны зависеть от статуса участников СВО. Он добавил, что для страны неважно, в каком именно статусе человек воевал и защищал Отечество.