Гладков: тысячи жителей Белгородской области лишились дома

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Вячеслав Гладков

Тысячи жителей Белгородской области лишились своих домов, заявил глава региона Вячеслав Гладков во время поздравления с Днем России. По его словам, они вынужденно покинули города и села и обрели временный кров в соседних регионах. Губернатор подчеркнул, что вся Россия пришла на помощь тем, кто вынужденно остался без крова. Он попросил жителей региона беречь себя и близких.

Сегодня так сложилось, что тысячи жителей области лишились своего дома. Они были вынуждены покинуть свои города и села. Но именно в такие моменты становится ясно, кто настоящий, а кто — «просто поговорить», — сказал Гладков.

По словам Гладкова, временным домом для беженцев стали Белгород, Липецк, Воронеж, Тула, Пенза, Подольск, а также Томск, Ярославль, Калуга и Крым, однако они никогда не заменят родного края.

Глава региона выразил уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть все трудности. Гладков заявил, что близок день, когда спокойствие и безопасность вернутся в дома жителей региона.

Ранее участник добровольной народной дружины (ДНД) «Рубеж» Евгений Бакало рассказал, что жители Белгородской области считают «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) батальоном предателей. По его словам, «точка невозврата пройдена» и другие члены ДНД «готовы стать третьим, четвертым эшелоном, в час икс готовы встать под ружье».