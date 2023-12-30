Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сигнал ракетной опасности в Белгороде был отменен, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Сирены тревоги звучали в городе после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее ВСУ атаковали жилой сектор Белгорода, жителей призвали укрыться в убежищах.

В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности, — написал Гладков.

Вооруженные силы Украины атаковали центр Белгорода несколькими часами ранее. По словам Гладкова, при атаке погибли два ребенка. На опубликованных кадрах видны сильнейшие разрушения.

Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил о пяти погибших и 44 пострадавших. Канал уточнил, что город Шебекино и поселок Уразово Белгородской области тоже попали под огонь ВСУ.

В Шебекино также была объявлена ракетная опасность. Региональное управление МЧС разослало жителям города сообщения с предупреждениями. Граждан призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

В Сети опубликовано видео с моментом удара по Белгороду. На распространенных кадрах можно заметить людей, прильнувших к земле, и осколки выбитых взрывом стекол. Также виден огромный столб дыма и слышен грохот. Вокруг раздаются крики людей, находившихся на улице в момент обстрела.