Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Село Вязовое Краснояружского района в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава области Вячеслав Гладков. Повреждения получили кровля сенохранилища и фасад хозяйственного здания на территории сельхозпредприятия. Аварийные службы устраняют последствия обстрела.

Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия, — написал он.

Ранее Гладков сообщил о визите в регион первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Вместе с ним губернатор отправился в населенные пункты Шебекинского округа, включая город Шебекино, где, по словам Гладкова, до сих пор остаются более 2,7 тысячи человек, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

Глава региона вместе с Кириенко встретились и поговорили с местными жителями. Губернатор рассказал, что шебекинцев вновь пытались уговорить покинуть город, но многие из них отказываются. Им оказывают гумпомощь, волонтеры привозят воду и продукты питания.