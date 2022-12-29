Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа. По его словам, прилеты снарядов зафиксированы на хуторе Стадникове, в селе Муром, а также по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Жертв и пострадавших нет.

Есть прилеты в хутор Стадников. Взрывной волной повреждены окна в двух частных домовладениях. В результате прилета в селе Муром поврежден фасад одного частного домовладения. Также зафиксированы прилеты по таможенному пункту пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 10 снарядов, — написал он в Telegram-канале.

Ранее днем Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его данным, пострадавших нет, однако один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую быстро потушили сотрудники оперативных служб.

24 декабря в селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток наступил на взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. Юноша получил тяжелые ранения: у него повреждена стопа, также он получил травму лица. Гладков призвал родителей тщательнее следить за своими детьми, поскольку детское любопытство может привести к трагедии.