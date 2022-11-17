Гладков сообщил об обстреле Шебекино «Градами»

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

В результате обстрелов 17 ноября города Шебекино Белгородской области пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды «Града» попали в частный дом.

Обстрел Шебекино. Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. По предварительной информации есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии, — написал Гладков.

Он добавил, что бригады скорой помощи доставляют ее сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место.

До этого губернатор заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.

Также Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Он отметил, что один из снарядов попал в газовый распределитель на окраине одного из сел.