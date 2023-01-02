Гладков заявил, что в Белгородской области попало под обстрел село Вязовое

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждено частное владение.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет. Снарядами выбиты окна в одном частном домовладении, также посечены фасад и забор. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Муром. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль.

До этого Гладков рассказал, что в новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. По словам губернатора, были сбиты четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.

30 декабря Гладков заявил, что за все время обстрелов ВСУ Белгородской области погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения.