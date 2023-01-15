Гладков сообщил об обстреле рынка под Белгородом Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

В Шебекино Белгородской области под обстрел украинских военных попали торговые ряды на местном рынке, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории, — написал Гладков.

Город Шебекино регулярно попадает под обстрелы ВСУ. Об очередной атаке сообщалось 10 января. Были повреждены объекты на территории 12 частных домов, а также две машины и опора ЛЭП. Всего обстрелов было два, в ходе второго пострадали мужчина и женщина, которая попала в реанимацию.

Ранее жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.