Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора Старый

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Старый, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки были повреждены три домовладения. Погибших и пострадавших нет.

В результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в 3 частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна. Самое главное — пострадавших нет. К восстановительным работам строительные бригады приступят уже завтра, — написал Гладков.

Ранее комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Белгородского района Белгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. Сообщается, что в ближайшее время жителей населенных пунктов передислоцируют в безопасную зону.

Глава районной администрации Владимир Перцев уточнил, что жители четырех населенных пунктов получат компенсации в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям направят выплаты в размере 15 тысяч рублей. Помимо этого, власти региона выделят по три тысячи рублей на каждого ребенка.