Гладков сообщил об обстреле еще одного поселка в Белгородской области Гладков: ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа из РСЗО «Град», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений. На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовый обход территории продолжается, — написал он.

Ранее 29 декабря Гладков сообщал, что село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате той украинской атаки жители тоже не пострадали. В одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка.

Накануне Гладков сообщал, что один человек получил ранение при атаке украинских военных на Белгородскую область. По его словам, украинские силы ударили дроном-камикадзе по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе.

По данным властей, пострадавшего госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы, живота и нижних конечностей. Также в результате взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.