ВСУ атаковали белгородское село дроном-камикадзе Гладков: село Долгое подверглось атаке украинского дрона

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские силы атаковали белгородское село Долгое в Валуйском городском округе с помощью дрона-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате прилета поврежден автомобиль, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор сообщил об обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района. По предварительным данным, один человек погиб. Мужчина находился в машине, когда в нее прилетели осколки. Также ранены два человека. 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности. Раненых доставили больницы.

Во время встречи с доверенными лицами в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ могут ответить на обстрелы гражданских объектов со стороны Украины аналогичными действиями, однако у Москвы есть свои взгляды на этот счет. Он подчеркнул, что Россия будет действовать согласно разработанным планам.