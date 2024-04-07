Беспилотники ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области Гладков: украинские БПЛА атаковали Ленинский и Дроновку в Белгородской области

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Сразу несколько населенных пунктов подверглось атакам Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет.

В поселке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения. Пожарными расчетами возгорание оперативно было ликвидировано, — уточнил глава региона.

По его информации, село Дроновка Грайворонского городского округа было атаковано FPV-дронами. В результате четырех атак полностью сгорели два автомобиля. Противник повредил линию газопередачи. В светлое время суток оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий нападения.

Поздно вечером 6 апреля в Белгородской области объявляли воздушную тревогу, которая продлилась 26 минут. Гладков не сообщал, какого рода опасность грозила региону, а также не информировал о пострадавших и разрушениях.

Около 07:00 мск 6 апреля была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, информировало Минобороны РФ.

В Белгородской области прорабатывается введение поправок, согласно которым выпускники смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания, заявлял министр образования региона Андрей Милехин. По словам чиновника, для реализации этой идеи в неприграничных районах будут созданы специальные пункты.