Владимир Сахмеев

Гладков сообщил о возвращении жизни в Шебекино Губернатор Гладков: в Шебекино начнет работать стационар и можно будет свободно передвигаться до 21 часа

20 июня 2023 в 20:38

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков (слева) и Татьяна Москалькова во время встречи в рамках рабочей поездки в Шебекино