С 21 июня отменяются пропуска на въезд и выезд в город Шебекино Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова. Свободно перемещаться разрешено с 06:00 до 21:00. Сейчас в городе восстановлено энергоснабжение и ведутся иные восстановительные работы, рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Вместе с Гладковым 20 июня город посетила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Наша задача — до осенних дождей выполнить работу, конечно, если оперативная обстановка позволит, вернуть людей в места постоянного проживания. Также завершаются работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения ряда улиц, в целом энергоснабжение города восстановлено, — пишет Гладков.
С 21 июня в городе начнет работу дежурная бригада районного стационара. Будут принимать терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, травматолог, хирург и реаниматолог. Сейчас более 450 человек одновременно проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья.
Жителей Шебекино начали массово эвакуировать утром 1 июня. В ночь на эту дату город подвергался массивным обстрелам. Граждане вынуждены были укрываться в коридорах и ванных комнатах.