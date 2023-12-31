Тревога зазвучала в Белгороде Гладков сообщил о воздушной тревоге в Белгороде и призвал пройти в укрытия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде звучат сирены воздушной тревоги, гражданам настоятельно рекомендовано пройти в укрытия, написал в своем Telegram-канал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, — говорится в публикации главы региона.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя в свою очередь отметил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный теракт против мирного города. По его мнению, к организации «акта терроризма» причастны консультанты из США и Великобритании. Представитель Госдепартамента США сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой.