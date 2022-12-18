Два человека погибли в результате крупной аварии на трассе под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе Белгород-Губкин произошла автомобильная авария, в который погибли два человека, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в ДТП также пострадали три человека. По результатам осмотра медиков, госпитализация им не понадобилась. Что послужило причиной аварии, глава региона не сообщил.

Жуткая авария на трассе Белгород-Губкин под Сергиевкой унесла жизни двух мужчин. <...> Дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Псковской области легковой автомобиль столкнулся с выбежавшим на трассу лосем. В результате ДТП животное погибло на месте, водитель и пассажир автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.

16 декабря в Хабаровском крае автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибли восемь человек и более 20 получили травмы.

В Кировской области 13 декабря произошло смертельное ДТП. Два человека погибли в результате столкновения «Газели» с грузовиком на трассе «Вятка». По сведениям инспекции, жертвами аварии стали водитель и пассажир маршрутки.