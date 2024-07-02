Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область Гладков: ВСУ атаковали дронами Безлюдовку и окраину Шебекино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в Белгородской области — село Безлюдовку и окраину города Шебекино, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Повреждения получили частные дома в Безлюдовке, в Шебекино же дрон сдетонировал на территории предприятия. Предварительно, мирные жители не пострадали.

В результате обстрела села Безлюдовка в одном частном доме выбиты окна, во втором — поврежден фасад. На окраине города Шебекино дрон упал и сдетонировал на территории предприятия. Осколками посечен один грузовой автомобиль, — написал Гладков.

На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля перехватили 11 украинских беспилотников. По четыре БПЛА сбито над территорией Брянской и Белгородской областей. Еще три летательных аппарата российские силы ПВО поражено над территорией Республики Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

До этого Гладков рассказал, что семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район. Еще двое были ранены в результате нападения украинских дронов на город Шебекино: женщина получила осколочные ранения кистей рук, у мужчины — осколочные ранения ног, грудной клетки и головы.