Гладков сообщил о попадании снаряда в объект инфраструктуры Белгорода

Фото: gladkov_vv/vk.com

16.10.2022

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков Telegram-канале сообщил, что по одному из объектов инфраструктуры центра региона попал снаряд. Он подчеркнул, что в результате инцидента не было зафиксировано.

Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города, — написал Гладков.

В настоящее время на место ЧП выехали все оперативные службы. В ближайшее время они будут устранять последствия попадания снаряда.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил о минометном обстреле нескольких сел в регионе. Он уточнил, что удары пришлись по населенным пунктам Мокрая Орловка и Глотово. В результате атаки пострадал один человек.

Ранее 18 октября он сообщил, что при обстреле железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района был ранен мужчина. Глава региона также отметил, что повреждена контактная сеть железнодорожных путей. Движение поездов было временно приостановлено, однако к вечеру возобновилось.