Гладков сообщил о новых ударах по Белгороду и назвал число пострадавших Гладков сообщил о двух пострадавших после новой атаки ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали два человека. Также есть повреждения в городе.

По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. <...> У мужчины осколочные ранения верхней конечности, — говорится в сообщении.⠀

После воздушной атаки в Белгороде повреждены шесть квартир в трех многоквартирных домах, три хозсубъекта, шесть автомобилей, на одном из предприятий повреждена теплица и посечен забор. В Белгородском районе повреждения зафиксированы в поселках Октябрьский и Дубовое, Разумное. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал об обстреле села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. По его данным, повреждены 10 частных домовладений и два автомобиля, один из которых полностью выгорел. Пострадавших нет, уточнил он.

Перед этим в Минобороны России сообщили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью 11 снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины из реактивных систем залпового огня. По данным ведомства, обстрел региона осуществлялся 18 марта с 11:30 до 11:45 мск.