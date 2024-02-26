Гладков сообщил о новой массовой атаке на Белгород Гладков: средства ПВО сбили шесть воздушных целей на подлете к Грайворону

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Белгородской области вечером 26 февраля средства ПВО сбили шесть воздушных целей, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Инцидент произошел на территории Грайворонского городского округа.

В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. <...> По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал губернатор.

Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль со строителями в селе Почаево. По его словам, в результате обстрела погибли три человека. Еще трое мирных жителей получили осколочные ранения различных частей тела, они госпитализированы.

Также стало известно, что при минометном обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе пострадали двое детей — мальчики 10 и 11 лет. Один из них получил осколочное ранение ноги, у второго диагностировали контузию. Пострадавших детей доставили в областную больницу.