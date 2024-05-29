Гладков сообщил о двух атаках украинской армии на Шебекино Гладков: Шебекино подвергся двум атакам ВСУ с помощью дронов-камиказде

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили две атаки с помощью дронов-камикадзе на город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

Город Шебекино подвергся двум атакам ВСУ с помощью дронов-камиказде. В результате падения первого дрона с последующей детонацией на территорию рядом с частным жилым домовладением повреждена кровля дома. Второй дрон упал в черте города без детонации. Оперативные службы изъяли дрон и обезвредили боеприпас. Никто из мирных жителей не пострадал, — говорится в сообщении.

Вечером 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам региона. По его словам, под обстрелом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка.

В Стадникове пострадала местная жительница — она получила осколочное ранение височной области. Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу, уточнил чиновник. В остальных населенных пунктах зафиксирован материальный ущерб, в том числе пострадала жилая застройка.