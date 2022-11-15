Гладков: система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками, есть погибший

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО сбила ракету «Точка-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате чего есть один погибший и одна пострадавшая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, женщина получила осколочные ранения нижних конечностей, ее госпитализировали. Подомовый обход территории города продолжается.

Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовый обход территории продолжается, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что ПВО также сбила ракету в Грайворонском городском округе. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрелов 15 ноября города Шебекино Белгородской области погибли два человека. По его словам, три человека получили ранения.

Ранее утром Гладков сообщил о новом обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, в поселке уже восстановлена подача электроэнергии.

До этого губернатор заявил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.

Также Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Он отметил, что один из снарядов попал в газовый распределитель на окраине одного из сел.

В результате еще одного обстрела ВСУ была повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.