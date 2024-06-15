Гладков рассказал о состоянии разрушенного подъезда в Шебекино Гдадков: разрушенный подъезд в Шебекино восстановлению не подлежит

Поврежденная накануне часть четырехподъездной секции дома в Шебекино восстановлению не подлежит, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, формируется порядок предоставления нового жилья пострадавшим.

Предварительное заключение экспертизы — поврежденная часть четырехподъездной секции дома восстановлению не подлежит. Формируем порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной, — сообщил он.

Гладков добавил, что администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома, пока его охраняет полиция и силы самообороны региона. Также, по его словам, администрация и Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и формируют списки жителей подъезда для единовременной выплаты каждому прописанному члену семьи 10 тысяч рублей.

Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно, — сообщил Гладков.