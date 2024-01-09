Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода Гладков: состояние пострадавших при обстреле Белгорода стабильно тяжелое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние пострадавших при обстреле Белгорода стабильно тяжелое, им были проведены операции, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале. В настоящее время раненые находятся в реанимации.

Сейчас в реанимации находятся три человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — рассказал Гладков.

Он добавил, что утром 9 января будет проведен подомовой обход в пострадавших от осколков микрорайонах. Гладков пообещал максимально зафиксировать разрушения и начать восстановительные работы.

Вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Позднее Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Все они получили осколочные ранения. При этом системы ПВО сбили 10 воздушных целей при подлете к городу.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По имеющейся информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.