Гладков рассказал о состоянии белгородцев, попавших под обстрел ВСУ Гладков: шесть пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде выписаны из больниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, выписаны из больниц, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в настоящий момент в больницах в Москве и в Белгороде находятся 69 человек, им всем оказывают всю необходимую помощь.

За вчерашний день из больниц было выписано шесть пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — написал глава региона.

ВСУ ранее также обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Гладков сообщал, что при атаке пострадал один человек — охранник одного из промышленных предприятий. Помимо этого, частично повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались несколько центральных улиц.

Из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами ВСУ, в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января. По словам Гладкова, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба.

1 января ВСУ три раза за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил.