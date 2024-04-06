Гладков рассказал о повреждениях в Белгороде после обстрелов ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Белгород и повредили 12 домов

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило стекла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как уточняет глава региона, силы ПВО сбили 10 целей на подлете к Белгороду и области.

В Белгороде также посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники № 4, повреждена крыша спортивного комплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия. Пострадали три автомобиля. На месте работают оперслужбы.

В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом после обстрела со стороны ВСУ. Также в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. В одном частном доме пробита крыша. В поселке Майский повреждена кровля в одном из частных домов. В селе Никольском получили повреждения кровли двух частных домовладений, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении.

Ранее Гладков сообщил, что выпускники школ на приграничных территориях Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, который они могут сдать по своему желанию.