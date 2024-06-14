Гладков рассказал об обрушении подъезда дома после обстрела Шебекино Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела в Белгородской области

Фото: МО Украины

Подъезд многоквартирного дома обрушился после обстрела в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали три человека.

Обстрел в Шебекино. Произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным, трое пострадавших, — написал руководитель региона.

Гладков подчеркнул, что на место выехали сотрудники аварийных служб, и пообещал информировать обо всех последствиях происшествия «максимально оперативно».

Утром 14 июня в Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Ее слышали жители Белгорода и Белгородского района, а также Шебекинского городского округа и города Шебекино. Людей призвали спуститься в укрытия. Также ракетная опасность объявлялась в области в ночь на 14 июня. Гладков также советовал гражданам укрыться в подвале и оставаться там до отбоя сигнала. Спустя несколько минут такой же сигнал прозвучал в Курской области.

Позже Гладков сообщил, что один человек пострадал при обстреле украинскими силами поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области. Пострадавший получил осколочные ранения грудной клетки. Его отвезли в областную клиническую больницу. Также повреждения получили 10 автомобилей.