Гладков рассказал о пострадавшем после атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: один человек пострадал из-за удара БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали территорию рядом с сельхозпредприятием в селе Белянка Шебекинского городского округа с помощью беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал один человек, полностью сгорел экскаватор.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. Инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского городского округа. В результате взрыва один человек пострадал, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что у мужчины множественные ссадины левого уха и шейно-воротниковой зоны. Необходимую медицинскую помощь бригада скорой помощи оказала ему на месте. Мужчина отказался от госпитализации.

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали частный дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте, от госпитализации жильцы отказались. При детонации беспилотника в доме выбило окна, а также были посечены фасад, кровля и веранда.