Гладков раскрыл последствия удара ВСУ по селу в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село дроном-камикадзе в Белгородской области

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Село Ровенек Белгородского района Белгородской области подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удар нанесен с помощью дрона-камикадзе. Подтверждения информации от Минобороны России нет.

В результате взрыва никто не пострадал, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден фасад. Оперативные службы работают на месте, — написал Гладков.

8 мая ВСУ совершили обстрел села Лемешовка Севского района Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

7 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области. Под обстрелом оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако повреждения получили объекты на промышленном предприятии.

До этого политолог Евгений Михайлов заявил, что Россия жестко ответит Украине на атаки по территориям государства. Эксперт подчеркнул, что, если атака беспилотниками, как сообщают СМИ, действительно произойдет, ВС РФ отразят ее. Кроме того, от ответа России на атаки украинская экономика «впадет в шоковое состояние».